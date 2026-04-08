قال مصدر إقليمي لشبكة CNN، إنه من المتوقع صدور بعض الأخبار الجيدة من الجانبين الأمريكي والإيراني قريبًا، موضحًا أنه من المتوقع إبرام صفقة الليلة.

جاء ذلك في وقت قالت فيه الشبكة الأمريكية، إن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يجري اتصالات هاتفية مع أطراف إقليمية في خضم حملة دبلوماسية مكثفة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعة الثامنة مساءً.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانين بشأن المكالمات الهاتفية مع وزيري خارجية مصر الدكتور بدر عبدالعاطي، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان حول "تطورات الوضع الإقليمي".

وأشارت سي إن إن، إلى أن باكستان لعبت دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع الأخيرة.

وفي منشور سابق على موقع إكس، ناشد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين "لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لتحقيق إنهاء نهائي للحرب".

كما طلب من ترامب تمديد مهلة الأسبوعين، مقترحًا أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز خلال فترة الأسبوعين تلك. في حين قال البيت الأبيض إن ترامب اطلع على مقترح باكستان وسيصدر قرارٌ بشأن الأمر.

من جانبه، قال ترامب لقناة فوكس نيوز إن شريف "رجل محترم" وسيتم إطلاعه قريباً بشكل كامل على اقتراحه، مضيفاً أن المفاوضات "ساخنة" لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.