هاجم سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، مسؤولي اتحاد الكرة بعد التعادل 1-1 أمام سيراميكا كليوباترا، مساء الثلاثاء، في بطولة الدوري الممتاز.

صرح عبد الحفيظ عبر قناة إم بي سي مصر 2 "سنطالب بحقوقنا كاملة في ظل التجاوزات ضد لاعبينا، لابد من تحقيق في اتحاد الكرة، فكيف يعتدي الحكم على اللاعبين ويدفعهم داخل أرض الملعب؟".

أضاف "من الواضح أن اتحاد الكرة يعاندنا، وهذا ما ظهر أيضًا في مباراة الترجي، حيث تحرك اتحاد الكرة التونسي لتأجيل الاستئناف ضد عقوبة حرمان الأهلي من جماهيره، بينما لم يتحرك أحد في مصر، كنا نتمنى أن نقول شكرًا لاتحاد الكرة".

وشدد أيضًا "لن نترك حقنا مجددًا، فإذا كنت سيئًا أو أراجع نفسي بعد إخفاق، هذا لا يمنع الحصول على حقوقي".

بقى رصيد الأهلي عند 41 نقطة في المركز الثالث، وسيراميكا عند 39 نقطة في المركز الرابع بعد مباراة الفريقين في الجبل الأخضر، بينما يعتلي الزمالك الصدارة برصيد 45 نقطة.