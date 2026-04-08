محافظ جنوب سيناء يستقبل راعي كنيسة موسى النبي وماري مرقس بطور سيناء

استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، القس مينا سعد، راعي كنيسة موسى النبي وماري مرقس بمدينة طور سيناء، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، وذلك في إطار اللقاءات الودية المستمرة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم أبناء المحافظة ويحقق الصالح العام.

وقدم راعي كنيسة موسى النبي التهنئة لمحافظ جنوب سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن هذه المناسبات الوطنية والدينية تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.

وأشاد راعي الكنيسة بجهود المحافظة في دعم قيم المواطنة، وترسيخ أواصر المحبة بين الجميع.

ومن جانبه، أكد المحافظ على عمق العلاقات التي تجمع أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء تمثل نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش السلمي.