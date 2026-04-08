رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ الموافقة على تعليق العمليات العسكرية في المنطقة لمدة أسبوعين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو احتواء التصعيد.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان رسمي؛ صدر في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، أن تعليق العمليات العسكرية يُعد فرصة مهمة لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي والمفاوضات، بما يسهم في خفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الخارجية المصرية على أهمية البناء على هذه الخطوة من خلال الالتزام الكامل بوقف العمليات العسكرية، واحترام حرية الملاحة الدولية، مع دعم المبادرات الرامية لتحقيق السلام، مؤكدة أن التهدئة الحالية تمثل فرصة حقيقية لبدء حوار جاد بين الأطراف المعنية، بما يضمن حل النزاعات بالطرق السلمية وتجنب مزيد من التصعيد.

وجددت مصر دعمها الكامل لجهود الوساطة الإقليمية والدولية، مشيرة إلى استمرار تنسيقها مع عدد من الشركاء، من بينهم باكستان وتركيا، لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق شامل يحقق الاستقرار.

وفي سياق متصل، شددت مصر على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة، ورفض أي انتهاكات لأراضي دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

كما أشار البيان إلى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، حيث تم بحث سبل دعم التهدئة والدفع نحو استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب إعلان وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين، في إطار جهود دولية وإقليمية مكثفة لاحتواء الأزمة ومنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.