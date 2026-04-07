اليونان تقدم دعما للوقود في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت الحكومة اليونانية دعما لتكاليف الوقود في ظل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب في إيران.

ويحق للأسر من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط الحصول على الدعم. ويمكن للمواطنين الذين يحق لهم الحصول على الدعم تقديم طلبات لحين انتهاء الشهر الجاري، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء.

وسيتم تحديد قيمة الدعم وفقا لنوع المركبة والمنطقة: وسيبلغ الدعم للسيارات 50 يورو "57.71 دولار" في البر الرئيسي و60 يورو في مناطق الجزر، وبالنسبة للدراجات 30 يورو، و35 يورو على التوالي. وستطبق خطة الدعم خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبل.

وقالت الحكومة إنها ستدرس اتخاذ إجراءات إضافية في حال تفاقم الوضع، بناء على التطورات بالشرق الأوسط.