الأربعاء 8 أبريل 2026 5:30 ص القاهرة
سول: بيونج يانج أطلقت مقذوفا قبالة الساحل الشرقي للبلاد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 4:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 4:45 ص

أطلقت كوريا الشمالية مقذوفا قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء في ثاني إطلاق خلال يومين، وفق ما أفادت به كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها لا تملك حاليا تفاصيل إضافية عن مدى المقذوف الأخير أو نوع السلاح الذي تم إطلاقه.

ووقع هذا الإطلاق بعد أن أعلنت القوات المسلحة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء عن اكتشافها لإطلاق مقذوف غير محدد بالقرب من منطقة العاصمة الكورية الشمالية، مشيرة إلى أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تقوم حاليا بتحليل تفاصيل إطلاق يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت كوريا الشمالية أن زعيمها كيم جونج أون شهد اختبار محرك صلب الوقود مُحدث للأسلحة، واعتبرته خطوة مهمة لتعزيز الترسانة العسكرية الاستراتيجية لبلاده.


