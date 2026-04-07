حاكم ولاية فلوريدا يوقع قانونا لتصنيف الجماعات منظمات إرهابية

وقع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، قانونا يمنحه وغيره من مسئولي الولاية ‌سلطة تصنيف الجماعات "منظمات إرهابية" وطرد الطلاب الذين يدعمونها، في خطوة تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنها ستقيد حرية التعبير.

وبحسب وكالة رويترز، يمنح القانون مفوض إنفاذ القانون ⁠والحاكم وحكومة الولاية سلطة تصنيف أي منظمة يقررون أنها تشارك في أعمال متطرفة "منظمة إرهابية".

وبعد هذا التصنيف، يمكن حل الجماعة قسرا وتجميد التمويل الحكومي المخصص لها، وفقا للقانون. وينص القانون على طرد الطلاب من مؤسساتهم التعليمية إذا "روجوا لمنظمة ‌إرهابية ⁠محلية أو أجنبية".

وقع ديسانتيس، وهو جمهوري، القانون، أمس الاثنين.

ووصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أحد أبرز جماعات الدفاع عن حقوق المسلمين ⁠في البلاد، خلال بيان، القانون بأنه "قمعي" وغير دستوري.

كان ديسانتيس قد وقع في ⁠أواخر العام الماضي أمرا تنفيذيا يصنف المجلس "منظمة إرهابية أجنبية". ورفع المجلس ⁠دعوى قضائية للطعن على هذا التصنيف، وأوقف قاض الأمر في نهاية المطاف.