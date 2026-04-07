مقتل شخص وإصابة 27 إثر اصطدام قطار فائق السرعة بشاحنة في شمال فرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، بخروج قطار فائق السرعة كان يقل مئات الركاب، عن مساره، إثر اصطدامه بشاحنة في شمال فرنسا.

ونقلت محطة "تي إف 1" عن الشرطة معلومات أولية جاء فيها أن سائق القطار "تي جي في" لقي حتفه، فيما أصيب 27 راكبا.

من جانبه، ذكر وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، أنه سوف ينتقل إلى موقع الحادث بين بلدتي بيتون ولانس في منطقة با دو كاليه، مع رئيس السكك الحديدية جان كاستيه.

ووقع الحادث عند معبر للسكك الحديدية في بلدة نو ليه مين، خارج شبكة القطارات الفرنسية فائقة السرعة. وكان قطار "تي جي في" يسير بسرعة قطار عادي.