أكسيوس: توقعات بإعلان جانتس انسحابه من مجلس الحرب الإسرائيلي

من المتوقع أن يعلن الوزير الإسرائيلي، بيني جانتس، في خطاب يلقيه، السبت، انسحاب حزبه من مجلس الحرب الذي تم تشكيله بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مصادر سياسية قريبة من جانتس.

وذكر الموقع، أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى إسقاط ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لا يزال يتمتع بأغلبية 64 عضوا في الكنيست، لكنه رجح أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الحكومة وتفاقم الأزمة السياسية في إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة ومع استمرار مفاوضات (الأسرى) ووقف إطلاق النار، بحسب موقع "الحرة" الإخباري.

وتعتبر الإدارة الأمريكية والعديد من الحكومات الغربية والعربية الأخرى جانتس، وهو عضو في حكومة نتنياهو الحربية، معتدلاً.

ومن المرجح أن يؤدي رحيله إلى زيادة الضغوط الأمريكية والدولية على نتنياهو.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدث جانتس مع كبار المسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأخبرهم بقراره الوشيك وطلب رأيهم، حسبما قال مصدر مطلع لأكسيوس.

وأخبر مسئولون أمريكيون كبار جانتس أن هذه دعوته وأكدوا أنهم لن يتدخلوا في قضية سياسية إسرائيلية داخلية.

وقال المصدر لأكسيوس إنهم ذكروا في الوقت ذاته أن مفاوضات صفقة (الأسرى) وصلت إلى مرحلة حساسة للغاية.

ورفض جانتس طلب الموقع للتعليق.

وانضم جانتس إلى حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها بعد أربعة أيام من هجوم 7 أكتوبر عندما أصيب نتنياهو وأعضاء حكومته بالصدمة والارتباك من الأحداث.

وشكل نتنياهو مجلس حرب، وهمش أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف ومنح جانتس وعضو حزبه، جادي أيزنكوت، وكلاهما رئيسان سابقان لهيئة أركان الدفاع الإسرائيلية، التأثير على عملية صنع القرار.

وحظي قرار جانتس بالانضمام إلى حكومة الطوارئ بشعبية كبيرة بين الناس في إسرائيل الذين رأوا فيه "علامة على الوحدة والوطنية خلال أسوأ أزمة في تاريخ إسرائيل".

ونتيجة لذلك، حصل جانتس على دفعة كبيرة في استطلاعات الرأي في أواخر العام الماضي، حيث حصل حزبه على ما يصل إلى 40 مقعدا في بعض استطلاعات الرأي، ومع قول ما يقرب من 50% من الإسرائيليين إنه يجب أن يكون رئيس الوزراء المقبل للبلاد.

ولكن مع استمرار الحرب، تعافى نتنياهو سياسيا ببطء. ثم بدأ رئيس الوزراء بانتهاك العديد من الاتفاقات المبرمة بينه وبين جانتس واتخذ خطوات لتهميش الوزير وتقليص نفوذه، وفق أكسيوس.

وتحت هجوم أنصار نتنياهو والانتقادات المتزايدة من ناخبيه، بدأت أرقام استطلاعات الرأي لغانتس في الانخفاض. وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، حصل حزبه على 25 مقعدا فقط، وفي بعض الاستطلاعات، تفوق نتنياهو على جانتس في أرقام التأييد له.

• إنذار لنتنياهو

وفي خطاب ألقاه في 18 مايو، وجه جانتس إنذارا لنتنياهو وقال إن حزبه سيترك الحكومة إذا لم يوافق مجلس الوزراء على استراتيجية للحرب في غزة بحلول 8 يونيو.

وقال جانتس في كلمته إن أقلية متطرفة سيطرت على عملية صنع القرار "وتضرب إسرائيل عرض الحائط"، وكان يشير إلى حلفاء نتنياهو السياسيين والوزراء القوميين المتطرفين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

ويأتي خروج جانتس المحتمل من الائتلاف في الوقت الذي تضغط فيه إدارة بايدن بقوة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وهي إحدى النقاط الرئيسية في إنذار جانتس لنتنياهو