دوي انفجار في طهران مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، صباح الاثنين، بدوي انفجار في العاصمة طهران.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن بعض الأصوات ناجمة عن تفعيل الدفاعات الجوية في طهران، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وقالت إسرائيل اليوم الاثنين، إنها قصفت مجمعا للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران وشنت هجمات على أهداف عسكرية في مناطق أخرى، رغم ورود أنباء عن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن شن المزيد من الهجمات.

وفي أول ضربة على موقع للطاقة داخل إيران منذ بدء سريان وقف إطلاق نار في الثامن من أبريل، قالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا في مجمع ماهشهر للبتروكيماويات. وقال مسئول محلي لوكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء إن أضرارا لحقت بأجزاء من المصنع.

وقبل ساعات من ذلك، قال ترامب إن أي ضربات جديدة من جانب إسرائيل وإيران لن تؤثر على محادثات السلام التي تجريها إدارته مع طهران، مضيفا أن نتنياهو «ليس هو من يتخذ القرارات».

وضغط ترامب على إسرائيل لوقف هجماتها في لبنان لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع نطاقا مع إيران، بما في ذلك توبيخ نتنياهو بألفاظ نابية في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، شنت إسرائيل في وقت سابق أمس الأحد، غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أن أعلنت الولايات المتحدة خطة لهدنة في لبنان قبل أيام.

وأطلقت إيران سلسلة من الصواريخ على أهداف إسرائيلية ردا على ذلك، مما هدد المحادثات بين واشنطن وطهران. لكن ترامب أصر على أن اتفاقا لإنهاء الحرب الأوسع نطاقا لا يزال في المتناول.

وقال ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز: «لن يكون لذلك أي تأثير على الاتفاق… أنا من يتخذ القرارات. أنا من يتخذ جميع القرارات. هو (نتنياهو) لا يتخذ القرارات».

وبعد بضع ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا عسكرية إيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل شنت الهجمات باستخدام صواريخ باليستية أطلقت من الجو.

وقال يحيئيل ليتر، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، على موقع «إكس»، إن إيران أطلقت 11 صاروخا باليستيا صوب إسرائيل وأضاف: «سئم الجميع من هذا النظام الإيراني المجنون».

وذكر أن إسرائيل استهدفت مواقع في إيران لإطلاق صواريخ سطح-سطح ومنشآت بنية تحتية. وأضاف: «لن تتسامح أي دولة تحترم نفسها في العالم مع مثل هذا الهجوم، ولن تفعل إسرائيل ذلك».

وأدت أحدث الأعمال القتالية إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين، مع عودة العقود الآجلة لخام برنت إلى ما فوق 96 دولارا للبرميل.

وفي بيان مقتضب، قال الجيش الإسرائيلي: «القوات الجوية الإسرائيلية قصفت عدة أهداف في مجمع للبتروكيماويات في ماهشهر».

ولم تتح بعد أي تفاصيل إضافية عن الأضرار التي تسببت فيها الضربات اليوم الاثنين. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية من قبل أن مقذوفات أطلقها العدو ضربت خمسة خطوط إنتاج في المجمع منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير.