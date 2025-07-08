أعلن مرفق إسعاف الشرقية، اليوم الثلاثاء، استمرار التعليق المؤقت لخدمة الخط الساخن (123)، وذلك ضمن بيان رسمي صادر عن المركز الإعلامي للمرفق، الذي أكد أن فرق الدعم الفني تواصل جهودها المكثفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح البيان أنه، حرصًا على ضمان استمرارية استقبال البلاغات الطارئة دون تأخير، فقد تم تخصيص عدد من قنوات الاتصال البديلة التي تتيح تواصلًا سريعًا وفعالًا مع غرفة العمليات، وذلك على النحو التالي:

الهواتف المحمولة: ( 01029913775 - 01026201122 - 01009197555).

الخطوط الأرضية: ( 0552361281 – 0552361268 – 0552362769 - 0552361269 – 0552362761 – 0552361283 – 0552339339).

وأشار البيان إلى إمكانية إرسال البلاغات العاجلة أيضًا عبر تطبيقي "واتساب" و**"تليجرام"** من خلال الأرقام المحمولة المُعلنة، فضلًا عن إمكانية التواصل عبر الرسائل الخاصة على الصفحة الرسمية لمرفق إسعاف الشرقية على موقع "فيسبوك".

وأكد المركز الإعلامي أن فرق الإسعاف تواصل انتشارها الميداني المكثف في جميع المدن والمراكز والمحاور الحيوية داخل المحافظة، مع رفع درجات الاستعداد القصوى على مدار الساعة، لضمان التدخل السريع والاستجابة الفورية لكافة الحالات الطارئة.

واختتم البيان بالتأكيد على تقدير المرفق لتفهّم المواطنين وتعاونهم، حتى عودة الخدمة الأساسية للعمل بكامل طاقتها.





