محافظ شمال سيناء يُكرم الجهات المشاركة في قوافل تنموية شاملة لخدمة 13 قرية نائية

كرَّم اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، نوال سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان، ووكلاء الوزارات ومديري العموم للجهات المشاركة في تنظيم القوافل السكانية الشاملة الموجهة للقرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت نوال سالم أن تنفيذ القوافل جاء بتكليف مباشر من المحافظ، ومتابعة من اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ، مشيرة إلى أن القوافل غطّت 13 قرية في مناطق وسط سيناء وبئر العبد والشيخ زويد، وقدّمت خدمات علاجية مجانية، وصرف أدوية، وإجراء تحاليل وفحوصات ضمن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، إلى جانب تنظيم ندوات للتوعية الصحية والدينية والرد على الفتاوى الشرعية، إضافة إلى أنشطة رياضية وثقافية ومسابقات متنوعة.

وأضافت سالم أن القوافل شملت أيضًا جلسات دعم نفسي لأبناء القرى، وتوعية قانونية للمرأة، وتنظيم امتحانات محو أمية، واستبيانات سكانية لقياس وعي السكان بالقضايا السكانية المهمة مثل الولادة القيصرية وزواج الأطفال والصحة الإنجابية. كما تم عقد لقاءات مجتمعية للتعرف على مشكلات السكان، والتصادق على زواج النساء القاصرات، وتسجيل الأطفال غير المسجلين، ودعم الأسر الفقيرة لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة لأبنائهم، إلى جانب تنفيذ برامج اكتشاف المواهب بالمدارس، وتقديم خدمات بيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية.