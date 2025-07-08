أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تنفيذ قرارات إزالة العقارات التي تُشكّل خطورة داهمة على المواطنين، مؤكدًا استمرار حملات التفتيش والتعامل الفوري مع مخالفات البناء، خصوصًا في حي جنوب الجيزة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ أعمال الإزالة الكاملة للعقار رقم (20) بحارة سوق الأحد من شارع المحطة، بعد التأكد من كونه آيلاً للسقوط ويشكّل خطرًا مباشرًا على حياة السكان، حيث تم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض ورفع كافة المخلفات الناتجة عنها.

كما تم تنفيذ قرار إزالة لسقف مخالف بإحدى الشقق بالدور الأول بعد الأرضي بالعقار رقم (15) بشارع سعد بن معاذ بمنطقة ترسا، ضمن جهود التصدي للمخالفات الإنشائية وتطبيق القانون بكل حزم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتعامل السريع والحاسم مع أي مخالفة بناء أو عقار مهدد بالانهيار، مشيرًا إلى أن الحملات اليومية مستمرة، ولن يتم التهاون مع من يخالف القوانين حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المجتمع.