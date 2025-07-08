9 شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس

استُشهد 9 فلسطينيين، وأصيب آخرون، قبل قليل، في قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطنين التسعة، وإصابة عدد آخر، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال خيام النازحين في مخيم سنابل غرب المستشفى الكويتي بمنطقة مواصي غرب خان يونس.

وباستشهاد المواطنين التسعة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 22.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.