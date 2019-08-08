 2.49 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية للصين خلال 7 أشهر - بوابة الشروق
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2.49 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية للصين خلال 7 أشهر

بكين - أ ش أ
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 10:36 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 10:36 ص

ارتفعت التجارة الخارجية للصين من السلع بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2019، لتصل إلى 17.41 تريليون يوان (نحو 2.49 تريليون دولار).
وذكرت المصلحة العامة الصينية للجمارك - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الخميس - أن الصادرات زادت بنسبة 7ر6% على أساس سنوي لتصل إلى 48ر9 تريليون يوان (1.35 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة، كما نمت الواردات بنسبة 3ر1% لتصل إلى 93ر7 تريليون يوان (1.14 تريليون دولار).
وأوضحت المصلحة أن الصين شهدت خلال الفترة من يناير حتى يوليو فائضا تجاريا بنسبة 47.4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.55 تريليون يوان (221 مليار دولار).

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