ارتفعت التجارة الخارجية للصين من السلع بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2019، لتصل إلى 17.41 تريليون يوان (نحو 2.49 تريليون دولار).

وذكرت المصلحة العامة الصينية للجمارك - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الخميس - أن الصادرات زادت بنسبة 7ر6% على أساس سنوي لتصل إلى 48ر9 تريليون يوان (1.35 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة، كما نمت الواردات بنسبة 3ر1% لتصل إلى 93ر7 تريليون يوان (1.14 تريليون دولار).

وأوضحت المصلحة أن الصين شهدت خلال الفترة من يناير حتى يوليو فائضا تجاريا بنسبة 47.4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.55 تريليون يوان (221 مليار دولار).