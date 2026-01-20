تتدهور الحالة الصحية لكيزا بيسيجي المعارض الأوغندي المسجون، وذلك بعد أن تم نقله ليلا إلى منشأة طبية في العاصمة كمبالا، حسبما أفاد حزبه اليوم الثلاثاء.

قالت "جبهة الشعب من أجل الحرية" في بيان، إن صحة بيسيجي "وصلت إلى حالة حرجة ومتدهورة"، وطالب البيان أيضا بمنح أطبائه الشخصيين وعائلته حق الوصول إليه دون قيود.

ويحتجز بيسيجي، وهو سياسي مخضرم كان أبرز شخصية معارضة في أوغندا قبل صعود بوبي واين، في سجن شديد الحراسة في كمبالا.

ومن المقرر أن يحاكم بتهم الخيانة التي يقول إنها ذات دوافع سياسية.

وجاء في بيان جبهة الشعب من أجل الحرية: "إنه لمأساة أن يحرم رجل كرس حياته لصحة وحرية الآخرين من حقه في الكرامة الطبية. نحن نحمل النظام وسلطات السجن المسئولية الكاملة عن سلامته".

ونفى فرانك باين، المتحدث باسم مصلحة السجون الأوغندية، أن تكون صحة بيسيجي في حالة يرثى لها، وقال عن رحلة بيسيجي الليلية إلى الطبيب: "لقد كان فحصاً عاماً. هذا الصباح كان يؤدي تمارين الرياضية".

وتنافس بيسيجي، آخر مرة على الرئاسة في عام 2016.

وقال بعد ذلك إن الانتخابات مضيعة للوقت في بلد يحكمه زعيم سلطوي يعتمد على القوات المسلحة.

وأعلن يوم السبت، فوز الرئيس يويري موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي.

وحصل موسيفيني على 71.6% من الأصوات بينما حصل منافسه الأقرب، واين، على 24.7%، وفقا للنتائج الرسمية التي رفضها واين ووصفها بأنها مزيفة.



يشار إلى أن بيسيجي، وهو طبيب تقاعد من الجيش الأوغندي برتبة عقيد، هو رئيس سابق لحزب منتدى التغيير الديمقراطي، الذي كان لسنوات عديدة أبرز جماعة معارضة في أوغندا، وهو منتقد شرس لموسيفيني منذ فترة طويلة، بعد أن خدم ذات مرة كمساعد عسكري وطبيب شخصي له.

ويحتجز بيسيجي، منذ نوفمبر 2024 بتهم تتعلق بالتخطيط للإطاحة بالحكومة.