 وزيرا خارجية أمريكا والهند يناقشان العلاقات الثنائية ومكافحة كورونا - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية أمريكا والهند يناقشان العلاقات الثنائية ومكافحة كورونا

نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 1:14 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 1:14 م

ناقش وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، تحديات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وكذلك العلاقات الثنائية بين بلديهما، وذلك بعد اجتماع عبر الإنترنت جمعهما مع وزراء خارجية أستراليا ماريز باين والبرازيل إرنستو أروجو وإسرائيل جابي الحكنازي.

وقال جايشانكار -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إنه حظي باجتماع مثمر مع نظرائه، مضيفا أنه ناقش مع بومبيو في مكالمة هاتفية العلاقات بين البلدين من أجل تعزيز السلام والرخاء والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما أكد الجانبان مجددا على تعاونهما من أجل تعزيز السلام في أفغانستان، فضلا عن التزامهما بمكافحة "كوفيد-19".

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