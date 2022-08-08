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ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرشين فى 9 بنوك المحلية، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد الدولار فى البنك المركزى المصري بنحو قرشين ليسجل نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقارنة بـ19.08 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات أمس.

كما ارتفع سعر العملة الأمريكية بنحو قرشين فى بنكي قناة السويس، وكريدي أجريكول ليسجل نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقارنة بـ19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وزادت العملة الخضراء فى بنك الإسكندرية بنحو قرشين أيضا ليسجل 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقارنة بـ19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار بنحو قرشين فى بنكي الأهلي المصري، ومصر، ليسجل نحو 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، مقارنة بـ19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات أمس.

كما ارتفع بنحو قرشين فى البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقارنة بـ19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وصعدت العملة الخضراء فى البنك العربي الإفريقي بنحو قرشين أيضا لتسجل نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقارنة بـ19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو قرش واحد ليسجل 19.15 جنيه للشراء، مقارنة بـ19.14 جنيه للشراء، وبنحو قرشين لسعر البيع ليسجل 19.18 جنيه، مقارنة بـ19.16 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات أمس.

بينما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بنك البركة عند 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع مقابل الجنيه بنحو 17 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.