أمريكا: احتواء 25% من حريق كانيون قرب لوس أنجيليس وإجلاء الآلاف

قالت إدارة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا (كال فاير)، اليوم الجمعة، إن طواقم مكافحة حريق كانيون سريع الانتشار القريب من لوس أنجيليس احتوت ما نسبته 25% من الحريق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

واندلع حريق كانيون عصر أمس الخميس، على مسافة نحو 60 كيلومترا شمال غرب وسط لوس أنجيليس، وامتد لأكثر من 19.7 كيلومتر مربع بحلول الـ11 مساء، بحسب إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا.

ويشارك 400 رجل إطفاء في مكافحة الحريق إلى جانب العديد من المروحيات والطائرات.

وتمكن رجال الإطفاء حتى الآن من منع حدوث أضرار كبيرة في المناطق السكنية.

ووفقاً للسلطات، هدد الحريق خطوط الكهرباء وعدة مجتمعات سكنية.

ووفقا لـ"د ب أ"، اضطر نحو 4 آلاف شخص لمغادرة منازلهم، وتم إبلاغ نحو 12 ألفا آخرين بالاستعداد للإخلاء. ولم يتضح حتى الآن سبب اندلاع الحريق .