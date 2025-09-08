انطلاق مؤتمر الوعي وركائز التنمية المستدامة للهيئة الإنجيلية بمشاركة وزير الأوقاف

انطلقت فعاليات مؤتمر "الوعي وركائز التنمية المستدامة" الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة في مصر، وبحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

وبدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، تلاه تقديم للجلسة الافتتاحية ألقته سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية.

وأكدت سميرة لوقا أهمية هذا المنتدى وتميزه بمناقشة عدة قضايا تتعلق بالتنمية المستدامة وما يرتبط بها من أبعاد ثقافية وتوعوية، بالإضافة إلى ملفات الذكاء الاصطناعي ودوره في الوعي والتنمية.

وأشارت إلى ثراء المؤتمر نظرًا لضمه عددًا كبيرًا من الشخصيات الدينية والفكرية ذات الثقل المجتمعي، يتقدمهم وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

وشددت على أن ما يطرحه المؤتمر يمثل نقطة بداية وانطلاقة لمزيد من العمل المجتمعي.

ويشهد المؤتمر خلال يومه الأول جلستين حواريتين، تناقش الأولى "التحديات الثقافية للتنمية المستدامة"، والثانية: "مصادر بناء الوعي: الذكاء الاصطناعي والإبداع"، أما الجلسة الأخيرة فتعقد في اليوم الثاني والأخير، إذ تستعرض تجارب وخبرات الشباب حول الوعي والتنمية المستدامة.