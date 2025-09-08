منتخب ألمانيا يخرج من دوامة الهزائم بثلاثية أمام أيرلندا الشمالية بتصفيات المونديال

خرج منتخب ألمانيا من دوامة الهزائم بالفوز 3 / 1 على ضيفه أيرلندا الشمالية، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

أحرز سيرج جنابري ونديم أميري وفلوريان فيرتز أهداف ألمانيا الثلاثة في الدقائق 7 و69 و72، بينما أحرز إيزاك برايس هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 34.

بهذا الفوز ينتزع أبطال العالم أربع مرات آخرها في 2014 أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، ليعوض صدمة الخسارة أمام سلوفاكيا يوم الخميس الماضي، والتي كانت أول خسارة للألمان خارج ملعبهم طوال تاريخ مشاركتهم في تصفيات كأس العالم.

وقبلها خسر الألمان أمام البرتغال وفرنسا في نهائيات دوري أمم أوروبا خلال شهر يونيو الماضي.

وتساوى المنتخب الألماني برصيد ثلاث نقاط مع أيرلندا الشمالية، بينما بقى منتخب سلوفاكيا في الصدارة برصيد ست نقاط بعد فوز ثمين خارج ملعبه على لوكسمبورج بنتيجة 1 / صفر في مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت.

وسجل توماش ريجو هدف سلوفاكيا الوحيد في الدقيقة 90، ليبقى لوكسمبورج بدون رصيد.