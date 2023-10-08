الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 370

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 370، مشيرة إلى وقوع أكثر من 2000 جريح، وذلك بحسب ما أفادته قناة «العربية»، في خبر عاجل لها.

وأعلنت مصادر طبية، انتشال عدد من جثامين الشهداء من بينهم أطفال وسيدة حامل، نتيجة استهداف الطائرات الحربية لأحد المنازل وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين آخرين في خزاعة شرق خان يونس جنوبي القطاع.

وفي النصيرات وسط القطاع، استشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي لأرض زراعية في منطقة أبو عريبان بالنصيرات، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في المنازل.

كما قصفت طائرات الاحتلال أهدافا في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف مكب للنفايات وسط مدينة غزة، ودمرته بالكامل.

وقد أصيب العشرات من المواطنين بجروح في استهداف منزل بمنطقة السلاطين، غرب بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقد لحق دمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة، فوفق آخر إحصائية تم تدمير 14 منزلا، وستة أبراج، ناهيك عن الأضرار البالغة في البنى التحتية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.