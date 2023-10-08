رئيس وزراء تايلاند يزور ماليزيا الأسبوع المقبل لتوسيع التعاون بين البلدين

يزرو رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين، ماليزيا الأسبوع المقبل؛ لبحث سبل توسيع التعاون بين الدولتين.

وماليزيا هي المحطة الثالثة، من زيارة رئيس وزراء تايلاند، التي تستمر 5 أيام وتبدأ اليوم حتى 12 أكتوبر، والذي تولى السلطة الشهر الماضي، حسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد.

وفي بيان، ذكرت وزارة الخارجية التايلاندية، أن سريتا سيقوم بزيارة رسمية إلى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و3 دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بما في ذلك ماليزيا، للمضي قدما في مجموعة واسعة من التعاون متبادل المنفعة، لاسيما في مجالات ستساهم في التنمية الاقتصادية ورخاء شعب تايلاند.

وأضافت الوزارة" "في 11 أكتوبر، سيلتقي سريتا مع نظيره، أنور إبراهيم؛ لبحث سبل توسيع التعاون بين تايلاند وماليزيا، بما في ذلك التجارة والاستثمار والأمن وتنمية الحدود، ليشمل ذلك الأقاليم الحدودية الجنوبية لتايلاند والولايات الشمالية لماليزيا".

وتابعت الوزارة، أنه في مستهل زيارته الرسمية، من المقرر أن يلتقي سريتا مع الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي كا-تشيو لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في 9 أكتوبر.

وأضافت الوزارة، أنه في العاشر من أكتوبر، سيتوجه سريتا إلى بروناي، حيث سيلتقي مع سلطان بروناي، حسن البلقية وهو أكبر زعيم في آسيان؛ لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي بين تايلاند وبروناي.

وسيزور سريتا سنغافورة يوم 12 أكتوبر.