الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي لدى طهران

• احتجاجا على تصريحات اعتبرتها "تدخلا" ببرنامجها النووي وبجزر متنازع عليها مع الإمارات

استدعت إيران سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى طهران إلى وزارة الخارجية، وسلمتهم مذكرة احتجاج، إثر تصريحات اعتبرتها "تدخلا" ببرنامجها النووي وبجزر متنازع عليها مع الإمارات.

وأفاد التلفزيون الإيراني، الأربعاء، أن الخارجية استدعت سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد عقب بيان مشترك أصدره وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشأن جزر طُنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وأوضح أن نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي، قدم مذكرة احتجاج إلى الدبلوماسيين بشأن تصريحات الاتحاد الأوروبي "التدخلية حول الجزر الخاضعة للسيادة الإيرانية"، وموقفها من برنامج إيران النووي.

ووصفت موقف الدول الأوروبية تجاه الجزر المذكورة بأنه "انتهاك لمبدأ احترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول".

** نزاع الجزر بين إيران والإمارات

وتطالب إيران والإمارات بالسيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تتمتع بموقع استراتيجي لقربها من مضيق هرمز والإمكانات النفطية فيها.

وكانت الجزر تحت الاحتلال البريطاني حتى عام 1971، وفور تنازل بريطانيا عن سيادة الجزر لصالح الإمارات في نوفمبر 1971، سيطرت إيران على الجزر المذكورة.

وتصف الإمارات، إيران، التي نشرت قواتها العسكرية على الجزر، بأنها "دولة احتلال".

وادعت إيران أن حقوقها في الجزر تعود إلى العصور القديمة، وتقول إن هذه الأراضي استولى عليها البريطانيون مؤقتا عام 1903 وأعادوها في عام 1971، لذلك "لا يمكن لدولة الإمارات التي لم تكن قد تأسست بعد في ذلك الوقت، أن تطالب بالسيادة عليها".