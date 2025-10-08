بوتين يزور طاجيكستان لعقد اجتماعات مع قادة جمهوريات سوفيتية سابقة

بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، زيارة دولة إلى طاجيكستان تستمر ثلاثة أيام، يجري خلالها سلسلة من الاجتماعات مع قادة دول كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي سابقا.

وتكتسب العلاقات التجارية وغيرها من الروابط مع طاجيكستان ودول أخرى في آسيا الوسطى أهمية متزايدة بالنسبة لروسيا في ظل العقوبات الغربية الواسعة المفروضة عليها بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد بوتين محادثات مع رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، تليها قمة بين روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى بمشاركة قادة كازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان.

ويوم الجمعة المقبل، سينضم إليهم قادة أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس لعقد اجتماع أوسع لرابطة الدول المستقلة، وهي تحالف فضفاض يضم عددا من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة.

ويعد رحمان، صاحب أطول مدة بقاء في السلطة بين القادة السوفييت السابقين، إذ يتولى الحكم منذ نحو 33 عاما.

وتولى رحمان، الذي يبلغ من العمر 73 عاما، السلطة في عام 1992 عقب حرب أهلية مدمرة اجتاحت البلاد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث قام بسحق أو تهميش كل أشكال المعارضة لحكمه بعد فترة وجيزة من توليه السلطة، ثم أجرى لاحقا تعديلات دستورية تتيح له الحكم مدى الحياة.

أما بوتين، الذي احتفل بعيد ميلاده الثالث والسبعين، أمس الثلاثاء، فقد أمضى في السلطة في روسيا ربع قرن فقط حتى الآن.