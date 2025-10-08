السعودية تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى وتطالب بمحاسبة إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى، مطالبة بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق المقدسات الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "تدين المملكة اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحماية من قوات الاحتلال".

وجددت "استنكارها بأشد العبارات مواصلة الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى".

وأكدت المملكة "رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها"، مطالبة "المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين".

وفي وقت سابق الأربعاء، جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اقتحامه المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، وأدى رقصات مع متطرفين، تحت حراسة شرطية.

ومتحديا مكانة الأقصى لدى المسلمين، قال بن غفير: "في كل بيت بغزة صورة للحرم القدسي (الأقصى)، واليوم وبعد عامين ننتصر في الحرم القدسي الشريف، ونحن أصحاب البيت"، وفق زعمه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بن غفير وهو يرقص مع متطرفين إسرائيليين في ساحة البراق، الملاصقة للمسجد الأقصى، والتي يسميها اليهود الحائط الغربي.

ويتزامن الاقتحام الجديد مع "عيد العرش" اليهودي، الذي بدأ الثلاثاء ويستمر أسبوعا.

يأتي ذلك غداة اقتحام أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى الثلاثاء، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها في 1980.