ثقافة الإسماعيلية تنظم عرضا فنيا للأطفال ذوى الهمم

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عروض "ليالي سيد درويش" التابع للبيت الفني للمسرح لأطفال ذوى الهمم.

ويقام العرض يوميًا في الساعة 7 مساءً على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، ويستمر خلال الفترة من 6 وحتى 10 من شهر نوفمبر الجاري 2021، وتشمل الليالي، "حفلات موسيقية لمجموعة من أغاني فنان الشعب سيد درويش"، من أداء فناني فرقة الشمس لذوى الهمم ، بقيادة وتدريب الدكتور محسن صادق، ومن غناء رحمة ممدوح، فرح، وخلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، محمد ربيع، رحمة، عازفين أشرقت يوسف، أماني يوسف، تدريب وإشراف دكتور محسن صادق.



ومن جانبها دعت شيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، جمهور وشعب الإسماعيلية لحضور عروض "ليالي سيد درويش" التابع البيت الفني للمسرح، وذلك خلال الفترة من 11/6 حتي 11/10 في تمام السابعة مساء علي مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.