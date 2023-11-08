استُشهد اليوم الأربعاء، 18 فلسطينيًّا، جراء قصف لطائرات الاحتلال الحربية، استهدف منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزلا لعائلة شحادة في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 18 مواطنا بينهم 10 أطفال، وإصابة آخرين.

ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة و649 مسنا، وإصابة أكثر من 26 ألف فلسطيني.

كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.