محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة الطالبة ريناد سيد التي توفت بمدرستها

قدم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واجب العزاء في الطالبة "ريناد سيد صلاح" بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة بحي غرب أسيوط، والتي وافتها المنية داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، موضحا تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الفقيدة مقدمًا خالص التعازي لهم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر الجميل.

ووجه محافظ أسيوط رئيس حي غرب بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر الجميل وأن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة من كل سوء.

وكان محافظ أسيوط قد نعى في وقت سابق بخالص الحزن والآسى الطالبة "ريناد سيد صلاح"، مشيرًا إلى إنه فور إخطاره بالواقعة قام على الفور بالتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة وتوجيه وكيل الوزارة بإصدار قرار إحالة "مصطفى ع" المعلم المتهم بتسببه في وفاة الطفلة ومديرة المدرسة إلى الشئون القانونية بالمديرية، بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات في الواقعة ومحاسبة أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله.