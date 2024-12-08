بالمر يقود تشكيل تشيلسي أمام توتنهام في ديربي لندن

أعلن إينزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة توتنهام في ديربي لندن، في السادسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل تشيلسي قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول الترتيب خلف أرسنال، برصيد 28 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: بينوا بادياشيلي، ليفي كولويل ومارك كوكوريلا.

خط الوسط: روميو لافيا، إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو وكول بالمر.

الهجوم: جادون سانشو، نيكولاس جاكسون وبيدرو نيتو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: فيليب يورجنسن، توسين أدارابيويو، أكسيل ديساسي، مالو جوستو، ريناتو فيجا، كيرنان ديوسبري هال، نوني مادويكي، جواو فيليكس وكريستوفر نكونكو.