ترقيم وتسجيل 2894 وعلاج 9381 رأس ماشية ببيطري البحيرة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تضافر كل الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية، وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية.

ويأتي ذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع، وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين، وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وأوضح آمنة، قيام مديرية الطب البيطري بقيادة دكتور أحمد عيادة خلال الأسبوع الماضي بعلاج (8157 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية والداخلية، و1224 رأس ماشية تناسليا)، وتحصين 16640 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية، والتلقيح الصناعي لـ 1011 رأس ماشية.

كما تم ترقيم وتسجيل 2894 رأس ماشية، واختبار سل وبروسيلا لـ 115 رأس ماشية، وذلك من خلال الإدارات والوحدات التابعة للمديرية.