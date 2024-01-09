قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة ترفض أي مقترحات تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة"، وفقاً لما نقلته قناة "الشرق" السعودية.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي بالسفارة الأمريكية في إسرائيل، إنه تم الاتفاق مع المسئولين الإسرائيليين على دخول بعثة أممية إلى شمال غزة لضمان عودة الفلسطينيين إلى هناك، مشيراً إلى أن البعثة ستبدأ في تقييم الأمور بشأن المسألة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي وقوف بلاده "مع إسرائيل لضمان أمن حدودها الشمالية وندعمها في التوصل إلى حلول دبلوماسية"، مشيراً إلى أن حركة حماس وحزب الله في لبنان والحوثيين "ومن خلفهم إيران مستمرون في الدعوة علنا إلى محو إسرائيل"، وفقاً لما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ووصف بلينكن حصيلة الضحايا الفلسطينيين في غزة بـ"المرتفعة للغاية"، مشدداً على أن "مئات الآلاف من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي"، وأن "الطعام والمواد الأساسية يجب أن تدخل إلى غزة بلا عراقيل."

وفيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، اعتبر بلينكن أن "رفع قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يشتت جهود احتواء التصعيد".

ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية، الخميس، الاستماع إلى مواقف إسرائيل وجنوب إفريقيا على مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد تل أبيب، بهدف محاكمتها على ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.