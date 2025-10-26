مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف

أعلن مكتب المدعي العام لمنطقة خاركيف، في بيان عبر تطبيق تليجرام، مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية استهدفت منطقة خاركيف أمس وصباح اليوم الأحد.

وقال البيبان "بموجب الإشراف الإجرائي لمكتب المدعي العام لمنطقة خاركيف، تم فتح تحقيقات أولية في ارتكاب جرائم حرب (وفقا للمادة 438 من القانون الجنائي الأوكراني).

ووفقا للتحقيق، في 26 أكتوبر، نحو الساعة 10:40 صباحا، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما على بلدة تيشينكيفكا بمقاطعة كوبيانسك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان أنه "في 25 أكتوبر الجاري، نحو الساعة 8:50 مساء، استهدف العدو بلدة باشيليفكا بمقاطعة لوزوفا باستخدام طائرتين مسيرتين، ما أسفر عن تضرر سبعة مبان سكنية نتيجة الهجوم".

وقال البيان "في وقت سابق من اليوم نفسه، نحو الساعة الخامسة مساء، أصيب خمسة أشخاص جراء هجوم بطائرات مسيرة على خاركيف، من بينهم مراهقان يبلغان من العمر 13 و15 عاما.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.