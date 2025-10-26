الرئيس الألماني يشيد بالابتكار في حماية البيئة خلال تسليم جائزة البيئة لعام 2025

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى عدم إغفال قضية حماية المناخ في ظل انشغال العالم بمشكلات أخرى.

وخلال حفل تسليم جائزة البيئة الألمانية لهذا العام، قال شتاينماير في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا اليوم الأحد:" يجب علينا ألا نهمل حماية المناخ لمجرد أنها لا تحظى حالياً بأكبر اهتمام عام أو لمجرد غياب الاحتجاجات اللافتة".

وأشاد شتاينماير بـ "روح الريادة والفضول الملحوظ والجرأة على خوض التجارب الجديدة" التي تميز الفائزين بالجائزة. ويتقاسم الجائزة التي تبلغ قيمتها نصف مليون يورو، هذا العام عالمة مناخ سويسرية وشركة من ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية ابتكرت طريقة جلفنة (تغطية أسطح المعادن بالزنك) موفرة للموارد.

يُذْكَر أن جائزة البيئة الألمانية يجري منحها سنوياً من قبل المؤسسة الاتحادية الألمانية للبيئة "دي بي يو" تقديراً لأصحاب الإنجازات المتميزة في حماية البيئة والحفاظ عليها، وتُعدّ وفق بيانات المؤسسة من أعلى الجوائز البيئية قيمة في أوروبا. وهذه هي المرة الثالثة والثلاثون التي تُمنح فيها الجائزة.

ووفقاً للمؤسسة، فإن عالمة المناخ السويسرية سونيا إيزابيله سنيفيراتني، وهي أستاذة في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ ونائبة رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "آي بي سي سي"، قد توصلت إلى نتائج علمية جديدة حول نظام المناخ، لا سيما في ما يتعلق بكيفية تأثير رطوبة التربة والنباتات وارتفاع درجة حرارة الأرض بعضها في بعض.

أما لارس باومجورتل وبيرجيت بنديك، المديرَان التنفيذيان لشركة "تسينك" الطلاء بالزنك في مدينة جلزنكيرشن، فقد حصلا على الجائزة لتطويرهما طريقة مبتكرة في الطلاء بالزنك تُعرف باسم "ميكروزينك"، توفر في استهلاك الموارد والطاقة في عملية الحماية من التآكل. وبحسب المعلومات، يمكن بهذه التقنية تقليل طبقة الزنك بنسبة تصل إلى 80 في المئة.

وفي كلمته، ربط شتاينماير بين موضوع حماية البيئة ومدينة كمنيتس، التي تحمل هذا العام لقب عاصمة الثقافة الأوروبية تحت شعار "انظر إلى ما لا يُرى"، وقال إن هذا الشعار يناسب جائزة البيئة الألمانية 2025 بشكل خاص، لأن التربة هي الأساس غير المرئي للحياة البشرية.

وأشار شتاينماير إلى أبحاث العالمة سنيفيراتني التي تُظهر العلاقة غير المرئية ولكن القابلة للقياس بين رطوبة التربة وتغير المناخ. ووفقاً للمؤسسة، يمكن من خلال بيانات رطوبة التربة وضع تنبؤات بالجفاف ومنها استنتاج إجراءات للتكيف مع تغير المناخ.

وفي ختام الحفل، دعا أمين عام المؤسسة، ألكسندر بونده، إلى اعتبار حماية البيئة والمناخ جزءاً من الحل للنهوض الاقتصادي، وقال إن "البيئة هي محرك الاقتصاد".