ضبط 8 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي في الدقهلية

ألقت مباحث الآداب، القبض على 8 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي بالدقهلية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، ممارسة (8 سيدات "لـ4 منهن معلومات جنائية") الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
وجرى ضبطهن بنطاق محافظة الدقهلية، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.
ويأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمات المضبوطات، وجرى إحالتهن إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.