أقوال والد الأطفال الثلاثة ضحية جريمة فيصل في التحقيقات: زوجتي هجرتني أكثر من مرة

ضبط 8 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي في الدقهلية

تنحي محامي أحد المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالغردقة عن القضية: وجدت في نفسى ما لا يمكن إسكاته