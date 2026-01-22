19 مصابا بينهم إعلاميون في غارات إسرائيلية على بلدة قناريت بجنوب لبنان

أصيب 19 شخصا، بينهم إعلاميون، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عصر ومساء اليوم الأربعاء بلدة قناريت في جنوب لبنان.

وأدان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي استهداف الصحفيين، فيما اطمأن وزير الإعلام بول مرقص، على أحوال الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية إثر القصف الإسرائيلي.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي على بلدة قناريت قضاء صيدا، أدت إلى إصابة 19 شخصاً بجروح من بينهم إعلاميون".

وأشار إلى أن الإصابات توزعت كالتالي: "جريحان أُدخلا إلى العناية المركزة لتلقي العلاج، وثلاثة جرحى احتاجوا الدخول للمستشفى، وأربعة عشر عولجوا في الطوارئ".

وأدان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، في تصريح مساء اليوم، "استهداف ثمانية من المراسلين والمصورين الصحفيين، وتحطم معداتهم في بلدة قناريت الجنوبية جراء الغارات الإسرائيلية".

وقال: "الحمد لله على سلامة الزملاء وشفاء من أصيب منهم برضوض، وندعو أفراد الطواقم الإعلامية العاملة في الجنوب إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ كافة إجراءات السلامة أثناء تغطيتهم للاعتداءات الآثمة والإجرامية".

ولفت القصيفي، إلى أن "إسرائيل بطبيعتها العدوانية لا تحترم المواثيق والأعراف الدولية بالنسبة للمدنيين العزل، فكيف الحال مع الصحفيين والإعلاميين الذين يوثقون ما ترتكبه من جرائم؛ وهذا ما يدفع إلى المزيد من التنبه، لأن انتهاكات هذه الدولة تتجاوز كل القوانين".

ومن جهته، أجرى وزير الإعلام بول مرقص، اتصالاً بعدد من مديري المؤسسات الإعلامية والصحفيين والمصورين للاطمئنان عليهم، كما حاول التواصل مع صحفيين آخرين ميدانيين، عقب القصف الإسرائيلي الذي طال بلدة قناريت، وأسفر عن إصابة عدد منهم، إضافة إلى تضرر معدات

وأكد مرقص، "تضامنه الكامل مع الجسم الإعلامي"، مدينا "تعرض الصحفيين للأخطار أثناء تأديتهم واجبهم المهني".

وشدد وزير الإعلام، على "أهمية حمايتهم وصون سلامتهم وفق القوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة لعام 1977 التي تكفل حرية العمل الإعلامي وحماية العاملين في هذا القطاع، ولا تبيح استهدافهم تحت أي ذريعة كانت"، مؤكداً أن هؤلاء "كانوا يؤدون واجباتهم المهنية في مناطق سكانية متلاصقة بعيدة عن موقع الغارات".

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات عصر ومساء اليوم الأربعاء، استهدفت عددا من المباني في بلدات قناريت والكفور وجرجوع والخرايب وأنصار في جنوب لبنان، بعد تهديدات أطلقها الجيش الإسرائيلي باستهداف مبانٍ محددة في تلك البلدات.