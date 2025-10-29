الحكومة السودانية تدعو لمحاكمة قادة الدعم السريع بسبب الانتهاكات بالفاشر

دعت الحكومة السودانية إلى محاكمة قوات الدعم السريع بسبب انتهاكاتها وجرائمها في مدينة الفاشر التي سيطرت عليها قبل أيام.

وقال وزير الإعلام السوداني، المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن قوات الدعم روعت المدنيين في الفاشر وبارا، بحسب قناة العربية.

وأضاف أن "مليشيا الدعم السريع روعت المدنيين في مدينة بارا بشمال كردفان وقتلتهم بدم بارد"

ودعا الإعلام المحلي والدولي لتسليط الضوء على "انتهاكات الميلشيا في الفاشر".

جاء ذلك فيما أعلنت حكومة إقليم دارفور مقتل أكثر من 2000 شخص في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور حتى الآن .

وقال مسئول الإعلام في حكومة الإقليم، إن الإحصائية الكاملة لأعداد القتلى غير معلومة بسبب انقطاع الاتصالات وحالة الفوضى التي تضرب المدينة، مشيرًا إلى أن الأعداد أكبر مما تم توثيقه بكثير.

وأوضح أن قوات الدعم السريع قتلت 700 مدني في الساعات الأولى لدخولها مدينة الفاشر يوم الاحد الماضي، كما أكد تصفية أكثر من 450 من المرضى والمصابين والكوادر الطبية في المستشفى السعودي.

إلى ذلك، أضاف أنه تم رصد أكثر من 300 حالة اختطاف لأبناء عدد من المقتدرين ماديًا ومساومة ذويهم بدفع فدية مقابل الإفراج عنهم أو قتلهم.