رويترز: تركيا وحماس تناقشان المراحل التالية من خطة غزة

أفادت مصادر أمنية تركية، بأن رئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، التقى برئيس فريق التفاوض التابع لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» خليل الحية، اليوم الأربعاء، وناقشا الخطوات الواجب اتباعها لتنفيذ المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر، أن كالين التقى بوفد حماس في إسطنبول، وبحث الجانبان أيضا سبل ضمان سير عملية وقف إطلاق النار بسلاسة وكيفية التغلب على المشكلات القائمة.

وتتسارع الخطوات السياسية والدبلوماسية نحو بلورة المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسط تحركات أمريكية مكثفة تهدف إلى إنشاء قوة أمنية دولية تتولى إدارة الملف الأمني في القطاع خلال مرحلة انتقالية تمتد لعامين على الأقل.

وبحسب ما كشفه موقع «أكسيوس»، فإن مشروع القرار الأمريكي يمنح القوة الأمنية الدولية تفويضًا شاملًا لتولي إدارة غزة وتأمينها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقًا.

وتشمل المهام المقترحة لهذه القوة نزع سلاح الفصائل المسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية داخل القطاع، فضلاً عن إنفاذ القانون وتأمين الحدود وحماية الممرات الإنسانية والمدنيين.