صحة غزة: 357 شهيدا وجريحا منذ بدء التصعيد ليلة أمس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 104 شهداء بينهم 46 طفلًا و20 سيدة، و253 مصابًا بينهم 78 طفلًا و84 سيدة منذ التصعيد ليلة أمس حتى الآن.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي عدد الشهداء 211، وإجمالي الإصابات 597، وإجمالي الانتشال 482.

ولفتت إلى أنه منذ بداية العدوان، بلغ عدد الشهداء 68,643، وعدد الإصابات 170,655، مشيرة إلى انتشال 8 شهداء قبل التصعيد الأخير.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن العودة إلى وقف إطلاق النار بعد سلسلة غارات عنيفة وكثيفة خرق بها اتفاق وقف إطلاق النار متذرعًا بأن حركة حماس هاجمت أحد جنودًا في منطقة رفح وهو ما نفته الحركة.