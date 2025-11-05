وفاة 17 شخصا في حادث مروري مروع بجنوب اليمن

ذكر مسئول حكومي ومصادر محلية أن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا حتفهم، اليوم الأربعاء، في حادث مروع على طريق جبلي خطير بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال نائب رئيس هيئة النقل البري الحكومية في عدن سند بن ذيبان لوكالة رويترز إن "حافلة نقل ركاب تقل العشرات من المسافرين العائدين من أداء العمرة بالسعودية اصطدمت بسيارة أخرى في منطقة العرقوب الجبلية بمحافظة أبين، مما أدى إلى وفاة 14 راكبا وإصابة سبعة آخرين".

وأفادت مصادر محلية، بأن الحادث المروع أدى إلى احتراق حافلة الركاب والسيارة بالكامل، ما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص في السيارة الأخرى وتفحم معظم الجثث بعد اشتعال النيران في المركبتين.

ونجا خمسة ركاب فقط بعدما تمكنوا من كسر النوافذ والقفز منها وسط ألسنة اللهب، في محاولة يائسة للنجاة من الحريق الذي التهم الحافلة خلال دقائق.

وأرسلت فرق الإسعاف إلى المنطقة لتقديم الرعاية للمصابين.

وعزت المصادر أسباب الحادث إلى السرعة الزائدة وعطل في مكابح المركبتين مما أفقد السائقين السيطرة على ما يبدو وتسبب في اصطدام مباشر بين المركبتين.

وأظهرت مقاطع مصورة للحادث على منصات التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة النيران نتيجة احتراق الحافلة والسيارة.