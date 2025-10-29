ماذا قالت رئيسة وزراء بنجلايش السابقة في أول تواصل إعلامي منذ سقوطها؟

قالت رئيسة وزراء بنجلادش السابقة، الشيخة حسينة، اليوم الأربعاء، من نيودلهي، إن الملايين من أنصار حزب رابطة عوامي سيقاطعون الانتخابات الوطنية المقررة العام المقبل بعد منع الحزب من المشاركة فيها.

وأضافت حسينة لوكالة رويترز للأنباء أنها لن تعود إلى بنجلادش تحت أي حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات تستبعد حزبها، مشيرة إلى أنها تخطط للبقاء في الهند التي فرت إليها في أغسطس آب 2024 عقب انتفاضة طلابية شهدت سقوط قتلى.

وتتولى حكومة مؤقتة السلطة في بنجلادش برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس منذ الإطاحة بالشيخة حسينة، وتعهدت هذه الحكومة بإجراء انتخابات في فبراير شباط المقبل.

وقالت حسينة، في رد عبر البريد الإلكتروني على رويترز، في أول تفاعل إعلامي منذ سقوطها الدراماتيكي بعد بقائها 15 عاما متتالية على رأس السياسة في بنجلادش: "الحظر المفروض على حزب رابطة عوامي ليس ظالما فحسب، بل يمثل أيضا هزيمة ذاتية".

وأكدت أنه "يجب أن تتمتع الحكومة القادمة بشرعية انتخابية، فملايين الناس يدعمون حزب رابطة عوامي، وفي ظل الوضع الراهن، لن يشاركوا في التصويت. لا يمكن حرمان ملايين الناس من حقوقهم إذا أردت نظاما سياسيا ناجحا".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في بنجلادش أكثر من 126 مليونا. وهيمن حزب رابطة عوامي وحزب بنجلادش الوطني على المشهد السياسي في البلاد لعقود، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز حزب بنجلادش الوطني في الانتخابات المقبلة.