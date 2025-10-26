هيئة البث العبرية: الجيش يبحث عن جثث أسرى داخل الخط الأصفر في غزة

- مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث العبرية: ابتداء من الأحد سيسمح بإدخال آليات هندسية ثقيلة إلى غزة للمساعدة في تسريع عمليات البحث

قالت هيئة البث العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يبحث عن جثامين أسرى داخل "الخط الأصفر" في قطاع غزة.

ونقلت الهيئة الرسمية، مساء السبت، عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه، قوله إن عمليات البحث عن جثامين أسرى تجري في مناطق يسيطر عليها الجيش داخل "الخط الأصفر"، وذلك استنادا إلى "تقديرات استخبارية" تشير إلى احتمالية وجود جثث هناك.

وأضاف المصدر: "ابتداء من الأحد سيسمح بإدخال آليات هندسية ثقيلة إلى غزة للمساعدة في تسريع عمليات البحث"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي السياق، أعلن رئيس فريق التفاوض الفلسطيني، رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، مساء السبت، أنه سيتم دخول مناطق جديدة الأحد، في قطاع غزة، للبحث عن بعض جثامين أسرى الاحتلال.

ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق في 10 أكتوبر الجاري، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 16 أسيرا من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون، وتؤكد أنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.