مدرب الكاميرون السابق: علاقة إيتو وإنفانتينو «غريبة»

فتح البلجيكي مارك بريس، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، باب الجدل بشأن العلاقة التي تجمع بين صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، واصفًا إياها بـ«الغريبة».

وكان بريس قد أقيل من منصبه بشكل مفاجئ قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب، في قرار أثار العديد من علامات الاستفهام داخل الأوساط الكروية.

وقال بريس، في تصريحات لصحيفة «سبورزا» البلجيكية، نقلها موقع «أفريكا سوكر»، إن إنفانتينو مطالب بالتصرف بصفته رئيسًا للفيفا بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، مضيفًا: «العلاقة التي تربطه بإيتو تبدو غير مفهومة بالنسبة لي».

وأكد المدرب السابق للكاميرون أن الأمر لا يقتصر على خلاف شخصي، مشددًا على تمسكه الكامل بموقفه، ومشيرًا إلى أن إيتو يحظى بدعم واسع، إلا أن ذلك لا يبرر اتخاذ قرارات انفعالية، معتبرًا أن طريقة الإقالة غير مقبولة على الإطلاق.

وعلى الصعيد الرياضي، أخفق منتخب الكاميرون في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، لكنه يواصل مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما بلغ الدور ربع النهائي، حيث يستعد لمواجهة منتخب المغرب مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.