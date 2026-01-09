 أردوغان: الشعب الفلسطيني يحافظ على روح المقاومة مهما كانت الظروف - بوابة الشروق
الجمعة 9 يناير 2026 9:30 م القاهرة
أردوغان: الشعب الفلسطيني يحافظ على روح المقاومة مهما كانت الظروف

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 9:00 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 9:00 م

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشاعره التضامنية إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني الذي "يحافظ على روح المقاومة والصمود مهما كانت الظروف".

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال حفل توزيع جوائز ثقافية في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "أوجه مشاعري التضامنية إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني الذي يحافظ على روح المقاومة والصمود مهما كانت الظروف".

وأشار إلى أن تركيا تريد إرسال منازل مسبقة الصنع إلى الفلسطينيين في غزة، وطلبت تدخل الأمم المتحدة والغرب في هذا الصدد.

وتابع: "لكن الفرعون المسمى (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لا يهتم بهذه الأمور أبدا، ولا يقبل بها".

