أردوغان: الشعب الفلسطيني يحافظ على روح المقاومة مهما كانت الظروف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشاعره التضامنية إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني الذي "يحافظ على روح المقاومة والصمود مهما كانت الظروف".

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال حفل توزيع جوائز ثقافية في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "أوجه مشاعري التضامنية إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني الذي يحافظ على روح المقاومة والصمود مهما كانت الظروف".

وأشار إلى أن تركيا تريد إرسال منازل مسبقة الصنع إلى الفلسطينيين في غزة، وطلبت تدخل الأمم المتحدة والغرب في هذا الصدد.

وتابع: "لكن الفرعون المسمى (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لا يهتم بهذه الأمور أبدا، ولا يقبل بها".