الهلال الأحمر السوري: مصر أرسلت 20 طن أدوية ومستلزمات طبية عبر 3 طائرات

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أعلن الهلال الأحمر العربي السوري، عبر صفحته على فيسبوك، إنه تسلم من الهلال الأحمر المصري، 20 طن أدوية ومستلزمات طبية.

وأضاف الهلال السوري، أن المساعدات المصرية حملتها 3 طائرات إلى مطار دمشق الدولي، الثلاثاء الماضى، لدعم العائلات المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال المساعدات اللازمة وتوجيه جميع سبل الدعم للجمهورية السورية، فيما شكر الرئيس السوري بشار الأسد جهود مصر مؤكدا علاقة التآخي بين البلدين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 16546 قتيلا وأكثر من 64 ألف مصاب، فيما بلغ ضحايا الزلزال بسوريا 1347 وإصابة 2295 آخرين.