جهود مكثفة لضبط المتهمين بالتعدي على سائق وأسرته بكلب شرس في الغربية

شهدت مدينة زفتى بالغربية واقعة اعتداء على سائق في العقد الرابع من العمر وزوجته بالأسلحة البيضاء وذلك عندما ذهب لإنقاذ ابنه من بين يدي بعض الشباب وكلبهم المتوحش، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.



تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور مأمور قسم شرطة زفتي، بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وصول س.ج، 39 سنة، سائق مقيم بمنطقة كفر عنان، التابعة لمدينة زفتى بالغربية مصاب بكدمات وجروح قطعية وسطحية بجسمه والوجه والرأس وعقر كلب شرس إلى مستشفى زفتى العام، وبصحبته زوجته وبها إصابات أقل ونجلهما وبه إصابات أيضًا.

وكشف السائق في أقواله بالبلاغ المحرر داخل نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، أنه تعرض وزوجته للاعتداء على أيدي 6 شباب، وذلك عندما سألهم الأب عن سبب التعدي على ابنه، فقاموا بالتعدي عليه وزوجته وأطلقوا كلبا شرسا يمتلكه والد أحدهم عليهم، كما تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء وأحدثوا به إصابات بالوجه والرأس والجسد، وعقر الكلب الرجل وأسرته، حيث تم تحرير محضر حمل رقم 3033 جنح قسم شرطة زفتي.

وتكثف مباحث قسم شرطة زفتي التابع لمديرية أمن الغربية، من جهودها لضبط المتهمين وعرضهم علي النيابة العامة والتي أمرت بضبط وإحضار المتهمين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.