جمعية المزارعين الألمان تؤكد استعدادها لتسوية بشأن دعم الديزل

أعربت جمعية المزارعين الألمان، عن استعدادها للتوصل إلى تسوية في النزاع بشأن الإعفاء الضريبي للديزل المستخدم في الزراعة، قائلة إنها لن تصر على الإبقاء على الدعم بالكامل.

وقال الأمين العام للجمعية بيرنهارد كروسكن لصحيفة "فيلت ام زونتج": "نحن مستعدون لتسوية إذا كان هناك إعفاء حقيقي في مجالات أخرى، مقابل تكلفة إضافية في الوقود".

وتابع: "لا نريد أن نتظاهر لأعضائنا بأن الذي سيصرخ بأعلى صوت هو الذي سيتم الاستماع إليه بشكل أفضل".

وتطالب المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض المحافظ وحزبه الشقيق البافاري، الاتحاد الاجتماعي المسيحي في مجلس النواب الألماني (البوندستاج) بالتوصل إلى اتفاق سريع.

وقال نائب المجموعة البرلمانية ستيفن بيلجر: "من المستصوب أن يتم استيعاب المزارعين الآن - ليس فقط لأسباب تتعلق بالمحتوى، ولكن أيضا لإزالة الأساس لأي نزعات للتطرف لدى أفراد لا يمثلون المجموعات الكبيرة من المزارعين المحتجين سلميا".

يذكر أن المزارعين في ألمانيا يحتجحون منذ عدة أشهر من خلال عرقلة حركة المرور على طرق سريعة وخنق حركة المرور في المدن الكبرى، ضد خطط الحكومة لإلغاء دعم الديزل المستخدم في الزراعة.