لجنة الانتخابات التركية ترفض إعادة فرز الأصوات في 31 دائرة بإسطنبول

• تقرير: تشبث أردوغان بإسطنبول بسبب مخصصات تمنحها البلدية إلى مؤسسات أهلية تديرها عائلته



أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء، عن أن اللجنة العليا للانتخابات التركية رفضت طلب الحزب إعادة فرز كل أصوات الناخبين في الانتخابات المحلية في 31 دائرة انتخابية من دوائر إسطنبول البالغ عددها الإجمالي 39.

وقال رجب أوزيل ممثل "العدالة والتنمية" للصحفيين بعد اجتماعه مع اللجنة، إنها "قررت أن تدعو لإعادة فرز الأصوات في 51 صندوق اقتراع في 21 دائرة في الانتخابات المحلية"، التي أجريت نهاية الشهر الماضي وحقق فيها حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) انتصارا بفارق بسيط، بحسب وكالة "رويترز".

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، إن الانتخابات البلدية تخللتها "مخالفات" على نطاق واسع ارتكبت بشكل "منظم"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى روسيا- أن "الأمر لا يتعلق بمخالفات هنا وهناك لأن العملية برمتها كانت غشا"، متحدثا عما أسماه بـ"جرائم منظمة وسرقة" في صناديق الاقتراع.

في سياق متصل، أرجعت صحيفة "أحوال" التركية، إصرار حزب العدالة والتنمية على عدم التخلي عن بلدية إسطنبول إلى ميزانية البلدية التى تتضمن مبالغ ضخمة مخصصة لمؤسسات الأهلية تديرها عائلة أردوغان والمقربين من حزبه.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المخصصات بلغت في العام الماضي 847 مليون ليرة (150 مليون دولار) بالإضافة لعشرات المباني والأراضي التي تم تخصيصها لهذه المؤسسات.

وعرضت الصحيفة لحجم المخصصات البلدية التي تحظى بها مؤسسات يديرها نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، حيث تم تخصيص أكثر من 10 مبان بشكل مجاني للمؤسسة التعليمية الأهلية "تورجاف"، وأكثر من 74 مليونا و276 ألف ليرة (13.2 مليون دولار) إلى مؤسسة "توجفا" لخدمة الشباب التركي، و2.95 مليون دولار، لمؤسسة "رماة الأسهم الأتراك".

كما خصصت البلدية 7 مبان بشكل مجاني لمؤسسة "أنصار" التي تديرها إسراء البيرق ابنة الرئيس التركي وزوجة وزير المالية بيرات البيرق.

ونقلت الصحيفة عن طارق باليالي، المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، قوله إن هذه المؤسسات بالإضافة إلى كونها أدوات العدالة والتنمية لتقديم أعمال خيرية للشعب، إلا أنها تعمل أيضًا على تنفيذ مشروع الحزب الحاكم لتربية جيل من الشباب يتبع نفس أيدولوجية العدالة والتنمية.