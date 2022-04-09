الفنان السعودي عبدالله السدحان يرشح ناصر القصبي لمقلب رامز موفي ستار

وقع الفنان السعودي عبدالله السدحان، مساء اليوم السبت، ضحية رامز جلال في سابع حلقات برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» طوال شهر رمضان.

وبعد اكتشاف المقلب وإظهار رامز جلال نفسه، أبدى الفنان السعودي رد فعل غريب، ليحتضن «جلال»، ويسأله ما إذا كان التمساح الذي رآه في البحيرة حقيقي، ليؤكد رامز أنه كذلك.

ولفت إلى أنه يرغب في أن يحدث هذا المقلب مع الفنان ناصر القصبي، قائلا إنه سعد بهذه التجربة.

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، فقدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز مجنون رسمي»، و«رامز عقله طار».