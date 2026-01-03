مستشفيات غزة تستقبل 3 شهداء و18 إصابة جراء عدوان الاحتلال

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 3 شهداء و18 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا التراكمية منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و384 شهيدًا، و171 ألفًا و251 إصابة.

وأشارت إلى إضافة عدد 110 شهداء إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء، خلال الفترة من 26/12/2025 حتى 02/01/2026.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 418 شهيدًا، و1171 إصابة، و684 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.